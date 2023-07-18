'Война уносит лучших': в боях под Бахмутом погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

В боях за Украину на фронте погиб военнослужащий ВСУ Станислав Бенько из Кривого Рога Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась 9 июля во время выполнения боевого задания под Бахмутом на Донетчине.

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Воин служил в первом стрелковом батальоне 17-й танковой бригады. О потере сообщила в соцсети жена защитника Елена Бенько (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Война забирает лучших и дошла до нашей семьи. 9 июля во время выполнения боевого задания под Бахмутом мы потеряли любимого отца и мужа Бенько Станислава Сергеевича", – написала она.

Женщина отметила, что волевой характер и личные качества ее мужа заслуживают отдельного уважения: он был дружелюбный, спокойный и взвешенный; дисциплинированный, пунктуальный и ответственный, всегда помогал добрым делам и одновременно был скромным и вежливым.

"А трудолюбие и умение доводить начатое дело до конца – вызвали восхищение. Нам будет не хватать тебя всегда! Помним его! Слава Украине, Героям Слава!" – добавила жена погибшего воина.

По ее словам, в мирной жизни мужчина увлекался спортом, организовывал футбольные турниры в Кривом Роге и Днепре. Друзья Станислава подчеркнули, что он был чутким, веселым и надежным "как швейцарские часы". С супругой они прожили в счастливом браке почти 14 лет, без папы-защитника остался их несовершеннолетний сын.

Прощаться с воином будут 20 июля в 09:00 в Днепре на Краснопольском кладбище. Из родного для него Кривого Рога для всех, кто желает провести Героя в последний земной путь, к облцентру будет ехать бесплатный автобус.

Как сообщал OBOZREVATEL, от тяжелых ранений, полученных в бою с врагами, скончался в госпитале воин ВСУ Евгений Красота из Запорожской области. Мужчина защищал родную землю еще с 2014 года, у него остались жена и маленький сын.

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