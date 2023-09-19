Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб молодой защитник с Волыни. Фото

Война, с которой захватническая Россия пришла в Украину, унесла еще одну молодую жизнь: на фронте погиб защитник Назарий Шумик с Волыни. Воин, которому было 23 года, погиб во время боев на Луганщине.

О потере известила Сошичненская сельская территориальная громада в Facebook. Там также отметили, что прощание с Героем состоится 19 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Назарий Григорьевич, 14.07.2000 г. р., был жителем села Нуйно, что в Камень-Каширском районе Волынской области. Воин погиб 13 сентября при выполнении боевых задач по обеспечению отпора вооруженной агрессии РФ в районе населенного пункта Кременная на Луганщине.

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"Он смело, как верный сын своего государства, мужественный солдат, встал на защиту Украины, но страшная смерть оборвала молодую жизнь. Уже никогда мы не услышим его радостный голос, шутливые слова, не развеселит сердце его доброта и искренность", – отметили в громаде.

Знакомые вспоминают, что Назарий был хорошим парнем, хорошим сыном и мужественным воином. Без своего защитника, которому теперь навсегда 23, остались его родители, сестра, родные и близкие.

"Еще один ангел отошел на небо… Тяжелая потеря, тяжкое горе для семьи, для всех нас. Искренне разделяем горе семьи и передаем слова сострадания и поддержки. Нет слов, одна грусть… боль… слезы… душа и сердце рыдает… Просим Бога дать вам сил перенести боль утраты, а душу Назария принять в Царство небесное!" – говорится в сообщении Сошичненской громады.

Во вторник, 19 сентября, в село Нуйно должен был прибыть скорбный кортеж с телом Героя. Земляков попросили достойно встретить с цветами, отдать последние почести и уважение молодому воину, отдавшему свою юную жизнь за волю украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября, попав под вражеский минометный обстрел возле Григорьевки на Донетчине, погиб 29-летний старший солдат Владимир Табак из Прикарпатья. С началом вторжения мужчина вернулся из-за границы и, даже не имея военного опыта, встал на защиту Украины.

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