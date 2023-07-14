Ему навеки будет 36: в боях за Украину погиб защитник с Ивано-Франковщины. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб 36-летний военный Андрей Виваль с Ивано-Франковской области. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

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Жизнь защитника оборвалась на Бахмутском направлении. О потере сообщили на Facebook-странице Рогатинского городского совета (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Неописуемая боль каждый раз окутывает сердце, когда грустные известия встряхивают нашу землю... Сегодня снова стало известно о потере на фронте – во время выполнения боевого задания погиб Андрей Виваль из села Верхняя Липица", – говорится в посте.

В громаде подчеркнули, что война с российскими оккупантами унесла жизнь молодого, энергичного, жизнерадостного мужчины, у которого все еще предстояло впереди.

Андрей Виваль родился 20 декабря 1986 года. Он окончил Верхнелипицкую ООШ І-ІІІ степеней, учился в Ивано-Франковском колледже ресторанного сервиса и туризма НУХТ. Работал в разные периоды во Львове и за границей.

По словам односельчан, Андрей вырос порядочным и добрым человеком. Был средним сыном из трех у мамы Галины. Летом прошлого года, заведомо вернувшись из заработков в Польше, мужчина мобилизовался в ВСУ.

Жизнь защитника 12 июля 2023-го оборвал вражеский осколок на фронте в Бахмутском районе Донецкой области.

"Погибают лучшие люди нашей страны, люди, которые стали Героями. Выражаем искреннее соболезнование матери Галине, братьям Ивану, Тарасу, семье погибшего защитника. Пусть Господь даст силы вам пережить это невыразимое горе", – отметили в Рогатинском горсовете.

О чине похорон воина ВСУ Андрея Виваля землякам пообещали известить вскоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля на Бахмутском направлении погиб воин Роман Борущак со Львовщины. У защитника остались жена и трое детей.

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