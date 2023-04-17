Ему было всего 22 года: на фронте погиб выпускник Кременецкой академии Александр Коблюк. Фото

В боях с русскими оккупантами погиб выпускник Кременецкой академии им. Тараса Шевченко Александр Николаевич Коблюк. Герою было всего 22 года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба академии и Дубенский районный совет. Александр, который был стрелком-помощником гранатометчика отделения воинской части А4240, погиб 13 апреля 2023 года, а 1 апреля ему исполнилось всего 22 года.

После прохождения срочной военной службы с 2021 года Александр продолжил служить по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Он был искренним другом, одноклассником, вдохновлял всех к жизни.

У Александра Коблюка остались родители, бабушки и дедушки, а также брат и сестра.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, в городе Кременчуг на Полтавщине провели в последний путь бойца 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артема Березнюка (позывной "Темич"), погибшего на Донбассе. Воин до последнего держал "дорогу жизни" под Бахмутом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На войне с русскими оккупантами погиб военный территориальной обороны ВСУ, историк и педагог, депутат Миргородского городского совета Анатолий Карбан. 55-летний герой защищал наше государство от захватчика Донецкой области.

В боях за независимость Украины от российской оккупации погиб 40-летний военный из Кривого Рога Павел Панченко. До начала полномасштабного вторжения России он работал на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", а в начале войны ушел на фронт добровольцем.

53-летний житель села Банилов Черновицкой области Александр Соломко погиб в бою с российскими оккупантами, обороняя Бахмут. Украинский защитник попал в окружение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!