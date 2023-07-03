Ему было всего 20: на Хмельнитчине простились с лейтенантом, погибшим в боях за Украину. Видео

В воскресенье, 2 июля, Меджибожская громада Хмельнитчины провела в последний земной путь молодого защитника Украины – 20-летнего пограничника Виктора Трайнича. Он погиб 26 июня во время боевой задачи на фронте в Донецкой области.

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Героя встретили на щите "живым коридором" и похоронили со всеми военными почестями. Кадры с церемонии прощания опубликовал Меджибожский поселковый совет в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лютый враг лишил его жизни в самом расцвете, оставив неизлечимую рану в сердце и душе родных и близких. Ему было всего лишь 20…" – говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания школы Виктор поступил в Национальную академию государственной пограничной службы. Но с полномасштабным российским вторжением, не думая о себе и несмотря на свой молодой возраст, встал на защиту родной страны.

Он стал заместителем начальника второй пограничной заставы 2-го отдела Государственной пограничной службы Украины. В свои юные годы был уже лейтенантом. Сердце воина остановилось 26 июня 2023 года в районе н. п. Богдановка Донецкой области – Виктор погиб во время выполнения боевого задания.

"В нашей памяти Виктор (а друзья и родные его называли Витек) останется молодым, красивым, всегда улыбающимся, уверенным в своих силах, любящим сыном, родным братом, настоящим другом, мужественным Героем!" – указали в громаде.

Чин захоронения Виктора Трайнича состоялся в его родном доме в поселке Меджибож, а также была церковная служба в храме Иоанна Богослова в селе Требуховцы. Сотни людей "живым коридором" – на коленях, устилая землю цветами – достойно встретили и провели в последний путь земляка, который ценой собственной жизни заплатил за мирное небо для украинцев.

Похоронили защитника с военными почестями под сине-желтым флагом на местном кладбище в Требуховцах. Там прозвучали последние выстрелы военных в честь, знак уважения и незабываемой памяти о земляке – славном воине.

"Невозможно осознать, что война забирает самых лучших, самых смелых, цвет нашей нации… Жгучая боль утраты! Молимся за жизнь тех, кто воюет. Не забываем тех, кто не с нами!" – подытожили в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 35-летний защитник Леонид Краснов с позывным "Месси". Воин-разведчик был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й ОМБр, владел навыками управления всеми огневыми средствами, оборонял восток Украины и уничтожил не один десяток единиц вражеской техники и живой силы.

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