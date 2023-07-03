На фронте погиб воин боевой группы К-2 с позывным Месси: он охотился за врагом с Javelin и имел награду от Залужного. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь 35-летнего защитника Украины – Леонида Краснова с позывным Месси. Опытный воин-разведчик был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

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Он владел многими огневыми средствами, получил награду от главнокомандующего ВСУ за оборону населенных пунктов на востоке, где и погиб. О потере сообщили на Facebook-странице подразделения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ежедневно погибают лучшие. Этот пост мы публикуем, поскольку Месси был одним из первых воинов-разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник батальон К-2. Именно его вы могли видеть на заставках некоторых видео подразделения", – отметили побратимы погибшего защитника.

Они подчеркнули, что Леонид владел всеми огневыми средствами – от автомата до переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Участвовал в обороне ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, где и погиб.

Только на его расчете (миномет и Javelin) – около 20 единиц уничтоженных российских боевых машин пехоты и танков, остановлены колонны и обезврежена живая сила врага.

За оборону Украины воин Месси был награжден нагрудным знаком "Золотой крест", отличием главнокомандующего ВСУ, орденом "За мужество" III степени и другими наградами.

"Уважение и уважение родителям, воспитавшим достойного сына своей страны. Помним о каждом. Отомстим", – заявили в боевой группе К-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими захватчиками погиб боец ВСУ Тимофей Бойко с позывным Аякс, который в гражданской жизни был реквизитором. Связь с ним исчезла еще 10 месяцев назад, а ныне родные получили подтверждение о смерти Героя.

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