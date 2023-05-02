Ему было 27: в бою с оккупантами на Донетчине погиб гранатометчик из Ривненщины. Фото

В боях с врагом на востоке Украины погиб воин ВСУ Александр Сергийчук из города Вараш Ривненской области. Тело Героя удалось эвакуировать с поля боя только через неделю.

Видео дня

Защитнику навсегда осталось 27 лет. О потере сообщил городской голова Александр Мензул в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пришло печальное известие – на фронте погиб Александр Викторович Сергийчук... Соболезнования семье, родителям, друзьям", – написал мэр.

Отмечается, что в ряды ВСУ защищать Украину от агрессора Александра мобилизовали в начале августа 2022-го. Мужчина служил гранатометчиком в роте охраны 45-й отдельной артиллерийской бригады.

В то же время на фронте он выполнял боевые задания вместе с 35-й бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

21 апреля Александр Сергийчук вместе с побратимами вступили в бой с российскими оккупантами вблизи села Новокалиново Донецкой области. К сожалению, там жизнь воина оборвалась.

Тело молодого защитника с поля боя смогли эвакуировать только 29 апреля.

Мэр Вараша отметил, что дату и время прощания с Героем-земляком сообщит позже. В сети местные жители выразили соболезнования родным и близким воина, защищавшего родную землю и всех нас от врага.

"Ой, Боже, какие же молодые и красивые ребята погибают. Царство Небесное Герою и вечная память", "Вечная и светлая память воину-защитнику, как на земле, так и в небесах. Родным – сил и терпения пережить такую тяжелую боль потери своей дорогой кровинки и самые искренние вам соболезнования", "Вечная память Герою Украины! Искренние соболезнования родным и близким людям погибшего воина", "Вечная память защитнику Украины. Царство небесное..." – прокомментировали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание, в боях за Украину на Донетчине погиб защитник Максим Гостьев из Криворожского района Днепропетровщины. Воину ВСУ было всего 23 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!