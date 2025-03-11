Элитное спецподразделение БПЛА объявило об открытии вакансий: как стать частью Lasar's Group

Легендарное и одно из самых результативных на поле боя спецподразделение БПЛА Национальной гвардии Украины LASAR'S GROUP расширяется и объявляет набор на новые вакансии.

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– Операторы FPV-дронов, ударных БПЛА, систем РЭР, аэроразведчики;

– Инструкторы для обучения новых операторов;

– Специалисты по РЭР, аналитики, инженеры, техники, операторы БпАК разных типов;

– Водители, автослесари.

Важно: максимально простой путь постановки на воинский учет и зачисление (мобилизация в спецподразделение напрямую, а не через ТЦК). Достойные условия службы: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования. А главное – здесь берегут жизнь каждого!

Что мы предлагаем:

– Передовые технологии и лучшее оснащение;

– Интенсивную подготовку от опытных операторов;

– Работу в эффективном и мотивированном подразделении – лидеру по уничтожению оккупантов и вражеской техники.

Требования:

– Возраст – от 18 до 35 лет;

– Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач;

– Способность и желание научиться новому;

– Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач;

– Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий;

– Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным;

– Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами.

Условия:

– Официальная мобилизация или служба по контракту;

– Денежное довольствие: до 130 000 грн в месяц, в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы;

– возможность работы с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации;

– Вещественное и имущественное обеспечение, в т.ч. обеспечение средствами индивидуальной защиты;

– Техническое обеспечение – современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач;

– Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса участника боевых действий и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.

Что важно – процесс оформления максимально прост.

Заполняй анкету и проходи собеседование. Более простой путь – переходи по QR-коду.

Если есть вопросы:

Контакты:

тел.: +38 095 618 51 01 (WhatsApp)

Почта: [email protected]

Если давно думали стать оператором дронов – это хорошая возможность приобщиться к проверенной команде спецподразделения LASAR'S GROUP. Только современное оборудование! Только лучшая подготовка! Только те, кто действительно готов побеждать! Готов действовать? Заполняй анкету сейчас!