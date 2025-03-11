Элитное спецподразделение БПЛА объявило об открытии вакансий: как стать частью Lasar's Group
Легендарное и одно из самых результативных на поле боя спецподразделение БПЛА Национальной гвардии Украины LASAR'S GROUP расширяется и объявляет набор на новые вакансии.
– Операторы FPV-дронов, ударных БПЛА, систем РЭР, аэроразведчики;
– Инструкторы для обучения новых операторов;
– Специалисты по РЭР, аналитики, инженеры, техники, операторы БпАК разных типов;
– Водители, автослесари.
Важно: максимально простой путь постановки на воинский учет и зачисление (мобилизация в спецподразделение напрямую, а не через ТЦК). Достойные условия службы: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования. А главное – здесь берегут жизнь каждого!
Что мы предлагаем:
– Передовые технологии и лучшее оснащение;
– Интенсивную подготовку от опытных операторов;
– Работу в эффективном и мотивированном подразделении – лидеру по уничтожению оккупантов и вражеской техники.
Требования:
– Возраст – от 18 до 35 лет;
– Высокая мотивация и стремление добиться успеха в выполнении поставленных задач;
– Способность и желание научиться новому;
– Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач;
– Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий;
– Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным;
– Умение работать с компьютерной техникой и электронными устройствами.
Условия:
– Официальная мобилизация или служба по контракту;
– Денежное довольствие: до 130 000 грн в месяц, в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы;
– возможность работы с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации;
– Вещественное и имущественное обеспечение, в т.ч. обеспечение средствами индивидуальной защиты;
– Техническое обеспечение – современные БПЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач;
– Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса участника боевых действий и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.
Что важно – процесс оформления максимально прост.
Заполняй анкету и проходи собеседование. Более простой путь – переходи по QR-коду.
Если есть вопросы:
Контакты:
тел.: +38 095 618 51 01 (WhatsApp)
Почта: [email protected]
Если давно думали стать оператором дронов – это хорошая возможность приобщиться к проверенной команде спецподразделения LASAR'S GROUP. Только современное оборудование! Только лучшая подготовка! Только те, кто действительно готов побеждать! Готов действовать? Заполняй анкету сейчас!