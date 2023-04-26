Елена Зеленская с королем Чарльзом и королевой Камилой провозгласили побратимство между библиотеками Украины и Британии. Фото и видео

Первая леди Украины Елена Зеленская с королем Чарльзом ІІІ и королевой-консортом Камилой провозгласили побратимство между библиотеками Украины и Британии. Речь идет о Центральной библиотеке Ливерпуля и Одесской научной библиотеке имени Михаила Грушевского.

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Об этом сообщили в офисе президента. Церемония мероприятия проходила онлайн.

Зеленская поблагодарила королевскую семью и Великобританию за поддержку Украины, в частности в сфере культуры. Она отметила, что с начала войны оккупанты уничтожили уже более 300 библиотек.

"Библиотеки в Украине, как и люди, в опасности каждый день. Но в то же время они стали и чем-то большим: в особо сложные зимние дни, когда в результате обстрелов не было света и тепла, именно библиотеки становились настоящими гуманитарными и волонтерскими хабами, местом, где можно было быть вместе и чувствовать тепло в широком смысле этого слова. Мы защищаем нашу культуру, а она поддерживает нас", – сказала первая леди.

Она добавила, что Одесскую библиотеку уже приходилось восстанавливать после разрушений, которые она испытала во время Второй мировой войны. Тогда в результате нацистской бомбардировки большая часть заведения была уничтожена.

Украина сейчас борется именно за то, чтобы нигде в мире библиотеки не разрушались, книги не горели, люди не погибали. Чтобы войны остались только в исторических трудах, а каждый человек в мире мог спокойно читать и развиваться, без угрозы нападения и необходимости бороться за выживание", – подчеркнула Зеленская.

Стоит отметить, что Одесская научная библиотека имени Михаила Грушевского является одним из крупнейших и старейших библиотек Одессы и юга Украины в целом. Она была основана в 1875 году при Одесском обществе взаимной помощи приказчиков-евреев. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 1,5 млн экземпляров, из них 50 тысяч – издание на иностранных языках, а 30 тысяч – редкие и ценные издания VIII-XIX вв.

Напомним, российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру временно оккупированного Мариуполя. Недавно путинская армия разрушила библиотеку и оставила циничные надписи. Это и есть подлинное лицо русской культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки Украины с начала полномасштабной войны, развернувшейся страной-террористкой Россия, достигают $500-750 млрд. Агрессор только инфраструктуры разрушил на $138 млрд. В целом оккупанты разрушили 1327 объектов культуры, спорта и религии2, прямые (87,1 млрд. грн.).