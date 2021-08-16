Обнародованы первые результаты экзамена на уровень владения украинским языком для госслужащих

Уже 7 652 государственных служащих за первый месяц тестирования прошли экзамен на знание украинского языка. Только трое получили начальный уровень А2 и 269 – средний, тогда как большинство владеет госязыком свободно.

О таких результатах в понедельник, 16 августа, сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Пресс-служба отметила, что тестирование политиков и чиновников продолжается, а одновременно с этим – усовершенствуются механизмы и процедуры проведения экзаменов.

Сколько человек сдали спецэкзамен:

за первую неделю – 1228;

вторую – 1660;

третью – 1878;

четвертую – 2886.

Согласно результатам, доля сотрудников государственных учреждений, не сдавших экзамен, не превышает 2%.

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Как распределились сертификаты об уровне владения украинским языком, необходимым для государственных служащих:

начальный уровень А1 – 0;

начальный уровень А2 – 3;

средний уровень В1 – 29;

средний уровень В2 – 240;

свободное владение языком С1 – 1075;

свободное владение языком С2 – 2065.

Известно, что экзамен состоит из двух частей. Тестовую автоматически проверяет компьютер, остальную работу – экзаменаторы. Это должно обеспечить прозрачность результатов.

Окончательные итоги и уровень сертификата в течение 15 календарных дней устанавливает комиссия. Именно поэтому из 7 652 человек, которые уже сдали экзамен, сертификаты пока что получила только половина из них.

Напомним, что первый экзамен на знание украинского для государственных служащих, чиновников и потенциальных публичных деятелей состоялся 19 июля. Этого же дня в системе произошел технический сбой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "языковой закон" в Украине предусматривает обязательное использование госязыка в публичном пространстве, затрагивая культурную сферу, телевидение, кино, музеи, книгоиздание и туризм.