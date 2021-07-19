Экзамен по украинскому для чиновников начался со сбоя: что произошло

19 июля в системе, с помощью которой чиновники проходят экзамен на знание украинского языка, произошел технический сбой. Все претенденты, которые в это время сдавали экзамен, получат дополнительное время для завершения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Там подчеркнули, что ошибка не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

"Сегодня утром в системе экзаменирования произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", – сказано в сообщении.

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Сегодня, 19 июля, в Украине стартовал первый в истории экзамен на уровень владения государственным языком. Дело в том, что людям, которые поступают на государственную службу, теперь нужно предоставить сертификат об уровне владения украинским. А получить его можно по результатам специального экзамена.

Кому нужен экзамен: это могут быть потенциальные руководители учебных заведений, прокуроры, судьи и др. Для граждан Украины – тестирование бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проверка охватывает четыре части: "Культура речи", "Чтение", "Письмо" и "Говорение". Для получения сертификата необходимо набрать 80 и более баллов.

Объединенные части "Культура речи" и "Чтение" содержат 44 задачи, которые нужно выполнить за час. Максимальное возможное количество баллов — 66. Часть "Письмо" содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов — 37, на выполнение отводится 40 минут. Часть "Говорение" содержит две задачи (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов — 59, а отведенное время на выполнение этих задач — 20 минут.

Ольга Шевчук-Клюжева, член Нацкомиссии по стандартам государственного языка подчеркнула, что экзамен не является аналогом внешнего независимого оценивания. "Претенденты должны продемонстрировать умение коммуницировать от имени государства", – отметила она.

Вот примеры вопросов, на которые должны ответить будущие чиновники.

Есть еще один экзамен – для определения уровня владения государственным языком среди тех, кто претендует на гражданство Украины. Им нужно пройти следующие блоки задач:

слушание (12 тестов);

чтение (31 тестов);

письмо (два задания открытого типа);

общение (три задачи открытого типа).

В Киеве сессии будут проходить три раза в день. Также проведут экзамены в таких городах – Полтава, Винница, Чернигов, Житомир, Черкассы, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Кропивницкий, Николаев, Херсон и Рубежное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступили в силу нормы Закона о государственном языке, которые существенно изменят публичное и культурное пространство страны.