Эксперт сказал, почему никогда не стоит пользоваться феном в отеле

Когда отправляетесь в отпуск, обязательно берите свой собственный фен. Bсследование выявило самые грязные части отельных комнат, и скромный фен попал в антирейтинг.

Видео дня

В исследовании для ABC микробиолог Чарльз Герба протестировал девять гостиничных номеров в Лос-Анджелесе с рейтингом от трех до пяти звезд. В большинстве из них на фене было даже больше микробов, чем на сидении унитаза.

Проблема возникает из-за того, что уборщицы, как правило, сосредотачиваются на таких предметах, как туалет, ванна и раковина в ванной комнате отеля.

Многие гости пользуются феном, но не считают его грязным предметом.

Также в список самых грязных вещей в отельном номере попали кондиционер и стулья.

Эксперты объяснили, что, поскольку их трудно очистить должным образом, в отличие от постельного белья и полотенец, которые стирают при высокой температуре, они содержат целый ряд микробов, которые могут вызвать у вас заболевание.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее эксперт по видеонаблюдению Маркус Гатчинс рассказал, где чаще всего могут прятать скрытые камеры в гостиничных номерах или съемных квартирах. Обнаружить "шпионскую" технику поможет яркий свет.

– А американская бортпроводница Кэт Камалани поделилась хитростями проживания в отеле. По ее словам, в номере лучше не пить из стеклянной посуды и не брать голыми руками пульт от телевизора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!