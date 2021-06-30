Эксперт рассказал, как Зеленский добился того, чтобы перегруженные фуры больше не разбивали дорог

Принятые накануне депутатами Верховной Рады и подписанные президентом Владимиром Зеленским решения позволят раз и навсегда решить проблему с перегруженным транспортом, который долгое время разрушал дороги Украины.

Речь идет про закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров, который Зеленский подписал 28 июня, и о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который парламент принял во втором чтении 29 июня.

Об этом написал в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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"Таким образом на украинских дорогах впервые со времен Независимости начнется автоматическая фиксация и начисление штрафов за перегруженные грузовики", – рассказал он.

Эксперт отметил, что за нарушения предусмотрены следующие штрафы:

за перевозку грузов без необходимых документов – 17 000 грн, для международных перевозок – 34 000 грн;

за превышение габаритно-весовых нормативов – штраф от 8 500 грн до 51 000 грн;

за отказ от габаритно-весового контроля или отказ от остановки по требованию – 51 000 грн.

"Решение назрело давно. Со стартом в 2020 году программы президента Зеленского "Большая стройка" государство вкладывает огромные средства налогоплательщиков в развитие украинских дорог. Это лицо нашей страны, безопасность для людей и путь для инвестиций. Разбивать это лицо хамством перевозчиков - просто нечестно по отношению к 40 миллионам украинцев", – отметил эксперт.

Быков напомнил, что со стартом президентской программы также началась установка систем "Взвешивания в движении" – WIM.

"С WIMом не договоришься, ему на лапу не положишь, проехал по трассе перегруженным – автоматически жди штрафа с несколькими нулями. За последние полтора года на дорогах установлено 48 площадок Weigh-in-Motion, дальше будет еще", – подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что таким образом "Большая стройка" стало основанием для целого ряда изменений.

"Потому что хорошие дороги – это не просто ровный асфальт. Это показатель уважения к законам и к людям, которые живут в этой стране", – констатировал Быков.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине будет построено и отремонтировано 6500 км дорог и 150 мостов.