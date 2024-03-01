Экс-министра образования Шкарлета могут лишить научных званий: в его диссертации признали плагиат

В научной работе эксминистра образования и науки Сергея Шкарлета нашли плагиат. Наличие присвоения чужих мнений и трудов в докторской диссертации Шкарлета официально признало Национальное агентство по качеству высшего образования (НАКВО).

Об этом говорится в решении Национального агентства. Видеотрансляцию заседания обнародовал в YouTubе бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов.

Теперь эксминистра образования могут лишить научных званий.

"Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на своем заседании 27.02.2024 на основании представления Комитета по этике единогласно проголосовало за решение, согласно которому в диссертации доктора экономических наук С.М.Шкарлета "Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития" установлены факты академического плагиата", – говорится в сообщении НАКВО.

Национальное агентство обратилось в Министерство образования и науки Украины с представлением о лишении Сергея Шкарлета степени доктора экономических наук.

Отметим, что дело с плагиатом Шкарлета длилось четыре года. Но, несмотря на все попытки Сергея Шкарлета опротестовать, замять и оттянуть дело, НАКВО наконец единогласно признала, что в его докторской диссертации есть плагиат.

Как сообщал OBOZ.UA:

В 2020 году представители инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета. Они показали, что часть его диссертации списана с русских источников.

После этого Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил плагиат в научном исследовании Сергея Шкарлета. Плагиат был признан иностранными экспертами, изучавшими копии работы эксминистра.

А в апреле 2021 года Окружной административный суд Киева признал проверку работ Шкарлета на плагиат незаконной. Иск в суд о незаконности действий комитета подал Шкарлетт.

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