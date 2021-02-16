Отсудить миллионы за информацию о домашнем насилии: завтра начнутся слушания по громкому делу

Судебное дело по иску экс-депутата Киевоблсовета Глеба Лирника, в котором издание OBOZREVATEL является ответчиком, поднимает важную и резонансную общественную проблему – домашнее насилие, от которого ежегодно в Украине страдают сотни тысяч женщин, мужчин, детей и даже пожилые люди.

За пост в Facebook о том, что бывшая жена экс-депутата Киевоблсовета может быть жертвой домашнего насилия, автора этих слов Полину Неню и издание OBOZREVATEL, которое процитировал высказывания женщины, вызвали в суд.

Глеб Лирник, чье имя упоминается в заметке активистки, подал иск о защите чести, достоинства, опровержении недостоверной негативной информации и взыскании морального вреда. Истец также требует компенсацию в размере 3 млн грн за якобы нанесенный ему моральный ущерб.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Полины Нени Маси Найем, рассмотрение этого дела поднимает проблему, которая часто замалчивается не только обидчиком и жертвой, но и обществом в целом.

"Здесь речь идет о попытке цензурировать вопрос домашнего насилия. У нас есть доказательства, которые мы дадим в суде, о том, что определенные факты, на основании которых Полина Неня сделала свое оценочное суждение, действительно существовали. Итак оценка, которую дала наша клиентка в своих публикациях, является попыткой обратить внимание общества к проблеме домашнего насилия", – сказал Маси Найем.

По словам юриста, Полина Неня выразила свою позицию относительно конфликтов в семье и вероятных последствий во время и после развода супругов. Сайт OBOZREVATEL сделал публикацию об этом случае на основе слов автора поста, а соответственно никаких нарушений прав истца нет.

"Издание не могло нарушать имущественных прав, поскольку есть конкретное лицо, которое это сказало. Здесь не произошло нарушения ни по содержанию, ни по форме", – объяснил Найем.

Рассмотрение дела состоится в порядке упрощенного производства с вызовом участников 17 февраля в 13:00 в Шевченковском райсуде Киева. Суд должен исследовать доказательства и письменные объяснения, заслушать устные объяснения сторон и свидетелей.

"В этом деле нет классических стадий судебного разбирательства, к которым относится подготовительное заседание, рассмотрение по существу, исследование доказательств, дебаты. Стороны смогут коротко дать свои показания, объяснения, дополнительные доказательства. Будет одно заседание. Затем судья проанализирует все доказательства, а дальше должно быть решение", – добавил Найем.

В комментарии OBOZREVATEL основатель института когнитивного моделирования Виктор Березенко​​​подчеркнул, что украинское общество ни при каких обстоятельствах не должно мириться с домашним насилием, замалчивая такие истории. Именно с целью поддержки жертв и борьбы с этой проблемой была создана специальная онлайн-платформа.

"Институт когнитивного моделирования совместно с Фондом Маши Ефросининой и Красным Крестом запустили проект "Мне кажется". Здесь человек, котрый страдает от домашнего насилия, может зайти и рассказать свою историю, а также получить квалифицированную помощь", – сказал Виктор Березенко.

По его словам, на платформе уже более 10 тысяч посетителей и более 150 историй.

"Мы таким образом пытаемся привлечь внимание государства и общества к теме домашнего насилия", – добавил Виктор Березенко.

По мнению правозащитника Маси Найема, результат данного судебного заседания может повлиять на возможность жертв домашнего насилия сообщать о проблеме.

Согласно прошлогодней статистике, в Украине по сравнению с 2019 годом на протяжении 2020-го правоохранители получили на 47% больше заявлений и сообщений о домашнем насилии, полицейскими составлено в 3 раза больше срочных запретительных предписаний, поставлено на учет на 16% больше обидчиков. За 10 месяцев 2020 года в Нацполицию поступило более 174 тысяч заявлений о действиях, связанных с домашним насилием.

В то же время Виктор Березенко отметил, что только каждая четвертая жертва сообщает об этой проблеме, а следовательно, реально, таких случаев в разы больше.

Как писал OBOZREVATEL:

Проблема всплеска домашнего насилия в условиях карантина уже признана на уровне ВОЗ и ООН. Мировая статистика 2020 года гласит, что во время карантина количество звонков от женщин, которые стали жертвами домашнего насилия возросло на 60% по сравнению с 2019 годом.