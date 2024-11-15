Экс-руководитель СБУ Харьковщины, которого обвиняют в госизмене, может выйти под залог

Бывшего руководителя Главного управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, который находится под стражей, могут отпустить под залог. Его подозревают в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.

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Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на адвоката Дудина Александра Кожевникова. По его словам, суд определил залог в 5 миллионов 330 тысяч гривен.

Он пояснил, что суд принял решение продлить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако добавил альтернативу в виде залога. Денег для внесения залога, отметил адвокат, у Дудина нет, однако "активисты уже организовали сбор".

"Если залог будет внесен, Роман выходит из-под стражи и на него будут возлагаться обязанности: прибывать в суд, сдать загранпаспорт и так далее", – сказал Кожевников.

Что известно о деле Романа Дудина

Роман Дудин возглавлял Управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. 29 мая 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что уволил Дудина с должности и его действиями займутся правоохранители. Глава государства сказал, что в начале полномасштабного вторжения России тот "защищал собственные интересы, а не работал на защиту Харькова".

Перед вторжением РФ Дудин был среди тех, кто уверял, что Харьковщина надежно защищена, а УСБУ внимательно следит за ситуацией на границе. Однако 24 февраля армия России захватила север и восток Харьковской области, продвигаясь к Харькову.

Сам Дудин после увольнения заявил, что делал на должности все возможное для защиты области от оккупантов, а в провале обороны виноваты другие люди.

В сентябре 2022 года в Офисе генерального прокурора заявили, что Дудин задержан. Его подозревают в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.

12 июля 2023 дело экс-руководителя СБУ в Харьковской области передали в суд. Следствие установило, что он знал о наступлении РФ и "совершал незаконные действия, направленные на проведение подрывной деятельности против Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали двух вражеских агентов, которые по заказу спецслужб РФ шпионили за Силами обороны и совершали поджог на юге и западе Украины. В частности, они совершали противоправные действия в Запорожской и Волынской областях.

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