Бывший министр транспорта и связи Украины, известный антиукраинскими высказываниями, Евгений Червоненко был замечен за столиком в кафе. Любитель России появился в общественном месте с золотым пистолетом за поясом.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook украинский общественный деятель, волонтер и блогер Сергей Стерненко. На снимках экс-чиновник зафиксирован в анфас с телефоном в руках, а также со спины.

"К вашему вниманию пропагандист Медведчука и просто любитель так называемой России Евгений Червоненко. С золотым пистолетом на поясе в общественном месте", – отметил Стерненко.

Он заметил, что сам Червоненко называет себя подполковником ГУР. В прошлом году в Италии он участвовал в ралли совместно с россиянином. Червоненко, профессиональный автогонщик и раллийный штурман, ассистировал гражданину страны-агрессора России, двукратному чемпиону Европы по ралли Алексею Лукьянюку.

После этого Червоненко вдруг выдал пафосный "патриотический" пост. Он заявил, что будет жить, пока Украина не освободит от оккупантов Крым.

Во внезапное нападение "любви" к родине, которое произошло с Червоненко, украинцы не поверили. Ведь до начала вторжения России Червоненко рассказывал, что оккупированный Крым начал процветать после 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В 2019 году Червоненко заявлял, что Украина якобы не выживет без экономической поддержки Кремля. "Самым главным вопросом в стране" для него было – как перестать быть "нищим, унижающимся у Запада". Также Червоненко утверждал, что Украине еще необходимо стать достойным субъектом, с которым РФ будет говорить.

– Также он утверждал, что Запад и НАТО якобы обманули Украину и не собираются принимать ее в свое сообщество.

– Также в 2019 году Червоненко устроил скандал из-за торта "Руины Кремля", подаренного министру инфраструктуры Владимиру Емельяну его пресс-секретарем Мариной Томко.

– В 2023 году Червоненко отправился в певцы, засветившись с русским блатным в клипе, где прославлялись идеи скрепов. Сняли его еще в 2021 году. На автомобиле, который по "странному стечению обстоятельств" попал в кадр, на трассе рядом с машиной Червоненко нарисовано две буквы ZZ.

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