Z-Z: подполковник ГУР засветился с российским блатным в клипе, где прославлялись идеи скрепов

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, известный антиукраинской позицией и поддержкой России, отправился в певцы. Он засветился с русским блатным в клипе, где прославлялись идеи скрепов.

Видео дня

Речь идет о российском певце Евгении Кемеровском, с которым Червоненко спел об объединении "запада и востока". Соответствующее видео размещено в соцсетях. (чтобы его посмотреть, досскролльте до конца страницы).

Примечательно, что сам клип был снят в 2021 году. А на автомобиле, который по "странному стечению обстоятельств" попал в кадр, на трассе рядом с машиной Червоненко нарисованы две буквы Z-Z.

Летом прошлого года Червоненко, который до полномасштабной войны не раз продуцировавший пророссийские нарративы, а также ходивший по пророссийским каналам, присвоили очередное воинское звание. В июне он получил звание подполковника ГУР МО.

А до начала полномасштабной войны Червоненко рассказывал, что аннексированный Крым начал "процветать" после 2014 года.

Ранее Червоненко заявил, якобы Украина не выживет без экономической поддержки Кремля. По его словам, главный вопрос в стране на сегодняшний день – как перестать быть "попрошайкой, унижающейся перед Западом". При этом Червоненко утверждает, что Украине еще необходимо стать достойным субъектом, с которым РФ будет разговаривать.

Также он утверждал, что Запад и НАТО якобы обманули Украину и не собираются принимать ее в свое сообщество.

Как сообщал OBOZREVATEL, Червоненко также оскандалился заявлением о том, что Украина якобы перестанет существовать как государство, если создаст автокефальную церковь.

Кроме того, он устроил публичный спор с писательницей Ларисой Ницой из-за украинского языка в прямом эфире. В процессе конфликта одиозный политик перешел на оскорбления и обозвал женщину "глубоко больной".

Также Червоненко поскандал через язык с экснардепом от "Свободы" Ириной Фарион. Ее он также жестко обидел, назвав "душевнобольной".

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