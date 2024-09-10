Экс-министр транспорта Червоненко пытается избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии: все подробности

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, известный своими антиукраинскими высказываниями, пытается избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Дело против него передано в суд.

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Об этом рассказал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко. В июле этого года Червоненко на трассе Киев – Чоп пытались остановить патрульные, однако он проигнорировал это требование.

В конце концов полицейские догнали экс-министра и обнаружили, что у него есть признаки алкогольного опьянения. Политик отреагировал на это агрессивно.

"Червоненко стал кричать, что его нельзя трогать, потому что он военный, грозился позвонить "серьезным людям", – пишет Стерненко.

Дело против Червоненко передали в Радивиловский суд Ривненской области, его рассматривет судья Елена Делалова. Следующее заседание назначено на 3 октября, оно начнется в 11:30.

По данным источников Стерненко, Червоненко должны "отмазать", виноватыми сделать патрульных, а дело о вождении в нетрезвом состоянии закрыть.

"Очень не рекомендую суду и руководству патрульки плевать на закон и отмазывать предателя Украины. Черт должен понести ответственность. Если уже не за работу на Россию, то хотя бы за это", – добавил активист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Червоненко, известный антиукраинской позицией, засветился в форме ВС. Тогда же, в 2022 году, он получил звание подполковника.

– А в мае этого года Евгения Червоненко заметили за столиком в кафе. Любитель России появился в общественном месте с золотым пистолетом за поясом.

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