Бережнов: постковидный синдром может длиться месяцами, прививки нужно делать всем. Интервью

Постковидный синдром – проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19 – может длиться месяцами. Также возможны случаи повторного заражения коронавируса, однако они вряд ли станут массовыми.

А прививки от COVID-19 следует делать всем, в том числе и людям, которые переболели. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Я не могу сказать, участились ли случаи повторного заражения, потому что вопрос в том, как диагностировался первый случай и второй, был ли коронавирус четко клинически подтвержден.

Но теоретически повторное заражение возможно. Это связано с индивидуальными особенностями человека, когда иммунная система ослаблена, когда он сам ослаблен, и когда иммунитет, который все равно выработался во время предыдущего заболевания, недостаточен, чтобы защитить от повторного заражения.

Но повторные заражения не могут быть массовыми. В целом популяция после перенесенного заболевания защищена достаточно надежно. Думаю, по крайней мере, до года иммунитет будет работать. В частности, за счет иммунной памяти.

Проще говоря, иммунная система помнит, что уже боролась с такой гадостью, и как только возбудитель попадает в организм, она быстрее включается и быстрее реагирует.

Единичные случаи могут быть. Но массово популяция не будет болеть от одного и того же возбудителя.

Постковидный синдром – это симптомы, которые свидетельствуют о том, что в процессе заболевания была поражена дыхательная система, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, система выделения, психика и так далее. Могут быть какие-то проблемы с давлением, сердцебиение, аритмия, бессонница, суицидальные мысли и так далее.

Вируса в организме уже нет, но есть его последствия. Поэтому что-то надо делать, необходима длительная реабилитация. Минздрав уже начинает нарабатывать специальные протоколы и стандарты.

Такой период в среднем может тянуться достаточно долго – и два, и три месяца. Но каждый случай индивидуален. Все зависит от состояния человека. Например, если это 80-летний человек, то восстановление может занять и полгода. А для молодого человека достаточно месяца-полутора.

Не может такого быть, чтобы вирус, который интенсивно поражает взрослое население, не затрагивал бы детей. Дети болели и раньше, но легче, чем взрослые, часто в бессимптомной или легкой форме. А если и были симптомы, то мамы не обращали особого внимания – ну, у ребенка небольшая температура, ничего страшного. Не исключено, что раньше многие случаи коронавируса у детей фиксировали как ОРВИ.

Увеличение случаев заболевания детей в последнее время, мне кажется, связано с тем, что родители стали более настороженно относиться к этому, начали чаще делать тесты.

Я не думаю, что вирус стал более агрессивным по отношению к детям.

Никогда не следует пренебрегать средствами защиты. Следует предохраняться при любой возможности. Даже если начнется вакцинация, я думаю, все равно надо будет прививаться и тем, кто как будто бы, вроде бы переболели. Потому что о заболевании достоверно не известно, не известны защитные титры и прочее.

Например, если неизвестно, был ли человек привит от кори, болел или не болел, его прививают. Ничего страшного не случится. Это будет работать как дополнительная стимуляция иммунной системы. То же самое и с вакциной от коронавируса.

Привитый человек, если и заболеет, то не тяжело. Летальных исходов не будет.

Они нужны не только для пересечения границ. Я не думаю, что большинство населения нашей страны будет пересекать границу. Но об иммунном паспорте человека говорится уже давно. Потому что есть обязательные прививки, есть прививки рекомендованные, и такой паспорт действительно нужно было бы внедрить. В нем указывать, от чего человек привит, когда привит, как он реагировал и так далее.

В принципе, в амбулаторной карте эта информация есть, но отдельный документ все же нужен. В частности, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, когда проводится массовая иммунизация. Чтобы понимать, был ли человек привит, болел ли он этой болезнью, прививать его во вторую очередь или сразу.

Я убежден, что прививки должны быть обязательными. Если человек не прививается, государство должно включать механизмы. Ребенка в садик не возьмут, в школу не возьмут, никуда не поступишь. "А как же право на обучение!" – нанимайте преподавателей, пусть приходят на дом, не вопрос.

Это политика государства. Например, кто-то хочет ездить 200 километров в час. Государство должно определить, чего оно хочет, и проводить какую-то политику. Оно хочет, чтобы меньше людей гибло на дорогах? Оно снижает допустимую скорость.

Так же и с прививками. Не надо ставить под угрозу население всей страны. Если государство будет проводить вакцинацию только тем, кто хочет, через 10 лет на таком государстве можно будет поставить крест. И за границу никто не пустит, и с такой страной общаться будут только через забор, потому что кто его знает, чем люди в этой стране болеют.

А люди должны понимать, что есть и гражданская ответственность. Именно этим население отличается от народа.