Экономика Украины нуждается в открытии портов для экспорта всей номенклатуры товаров, – Гончаренко

Украина должна поставить себе цель полностью открыть Черное море, ведь это важно и для нашей страны, и для нашей экономики, и для мира. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Не только продовольственная безопасность, но и другие рынки очень на самом деле страдают от того, что Черное море закрыто. А наша экономика, которая является экспортно ориентированной, имеет вообще огромные проблемы. Поэтому мы ставим своей целью не просто открытие зернового коридора, но полное открытие Черного моря для всей номенклатуры товаров", – подчеркнул Гончаренко.

Он отметил, что открытие Украиной морского фронта и атаки на российские корабли были правильным шагом, который позволит донести до РФ опасность для ее собственного экспорта и усилить наши переговорные позиции.

"Единственный язык, который понимает Россия, - это язык силы, и наша задача – показать, что если украинское Черное море закрыто, то и для России Черное море закроется. Для этого нужно атаковать корабли, нужно создавать напряжение на ключевом азово-черноморском коридоре. Ведь там ведется торговля нефтью, зерном, удобрениями и многим другим, и вот когда Россия почувствует, что есть риск того, что она тоже упускает возможность экспортировать по Черному морю - я думаю, только тогда и будет серьезный разговор. ", – объяснил Гончаренко.

В то же время, он отметил, что Украина должна вести переговоры с партнерами, прежде всего с Великобританией, для обеспечения гарантий свободного судоходства, ведь нам нужен серьезный страховой фонд для возобновления экспорта.

"Украина заложила в госбюджет 20 миллиардов гривен потенциального страхования для судовладельцев. Но надо, безусловно, работать также с мировыми страховыми компаниями. Большую помощь могла бы оказать Великобритания, очень серьезный союзник Украины. Потому что центр морского страхования – это Лондон. И с ним нужно работать ", – резюмировал Гончаренко.

Ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта – это мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли. Теперь наша задача сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов, а также провести переговоры с партнерами по конвоированию украинских кораблей силами НАТО.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю, ведь до войны экспорт зерна составлял лишь 40% от довоенной грузовой базы украинских портов.