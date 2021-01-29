Экологи разработали новый план по борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Масштабные пожары, охватившие зону отчуждения в прошлом году и стали причиной уничтожения сотен гектаров территории, заставили общество пересмотреть свое отношение к экологическим темам. Ведь когда Экотема становится предметом манипуляций, возникают огромные риски пропустить масштабную угрозу для всей Европы по ряду более мелких информационных поводов. К такому мнению пришли участники брифинга, который состоялся по инициативе Профессиональной ассоциации экологов Украины.

"Мы годами наблюдаем ситуацию, когда украинцы вместо предотвратить катастрофу, страдают от последствий. Когда часть экологических проблем тонет в потоке других манипулятивных тем, процесс перекладывания ответственности забирает драгоценное время. Поэтому время действовать совместно, чтобы сохранить жизнь и здоровье! Время посмотреть на вызовы комплексно и с максимальной ответственностью каждого. Ведь когда бушует пожар, - что-то или кто-то (в большинстве случаев) ее спровоцировал ", - отметила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Именно поэтому экологи выступили за разработку плана, который поможет создать системный, согласованный и единый подход к пожарам. Этот план смогут использовать все ведомства и предприятия в зоне отчуждения и те, кого привлекают на тушение пожаров, также он станет основой для выделения бюджетного финансирования.

"План будет включать описание стратегии недопущения крупных пожаров в зоне отчуждения, описание задач, которые необходимо решить, описание рисков, опасностей, ответственности и порядка взаимодействия ведомств и отдельных предприятий. Ключевыми частями плана будет анализ текущей и прошлой ситуации, причин возникновения крупных пожаров и комплекс мероприятий, направленных на создание интегрированной системы предупреждения и тушения пожаров. Инструментами реализации плана будут улучшенное нормативное обеспечение, комплекс организационных и управленческих мероприятий, улучшенное бюджетное финансирование, обучение персонала, в том числе мерам индивидуальной безопасности, подготовка руководителей тушения пожаров различного уровня, а также широкое применение современных информационных технологий для мониторинга пожарных рисков, обеспечения готовности, обнаружения и тушения пожаров ", - пояснил Сергей Зибцев, профессор кафедры лесоводства УНИ ЛиСПГ НУБиП Украины и руководитель Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров.

Напомним 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался масштабный пожар. С ним боролись около тысячи специалистов и несколько сотен спецтехники. Но огонь охватил более 30 000 гектаров, уничтожил часть "рыжего леса", 12 заброшенных деревень и военный городок Чернобыль-2. Но самое страшное – что пожар подошел к окраинам Припяти и хранилища радиоактивных отходов "Подлесный".

Причиной масштабного пожара назвали умышленный поджог сухостоя. Два человека, подозреваемых в преступлении были задержаны.