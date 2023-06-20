Его ждали с фронта две дочери и беременная жена: на Запорожье погиб боевой медик из Ривненщины. Фото

Война с российскими оккупантами отняла жизнь 36-летнего боевого медика ВСУ Андрея Филатова из Ривненщины. Он погиб на фронте в Запорожской области.

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Дома своего защитника не дождались его двое детей и беременная жена. О горькой потере сообщил Варашский городской голова Александр Мензул (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Андрей Владимирович Филатов родился в самом молодом городе Украины – Славутиче, что на Киевщине. Проживал мужчина с семьей в селе Сопачев Вараского района Ривненской области.

В ряды ВСУ он попал в конце августа прошлого года. Служил боевым медиком, солдатом 1-й штурмовой роты воинской части А4640.

Погиб боец, спасавший жизнь побратимам, во время выполнения с ними боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области.

Дома без отца осталось две дочери Андрея Филатова, без мужа и опоры – его жена при надежде.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и близким... О дате и времени прощания с нашим Героем сообщу позже", – написал Варашский городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасая раненых побратимов, на Запорожье погиб боевой медик Алексей "Родео" Мазур с Винниччины. Он защищал Украину с 2015 года и даже после тяжелого ранения вернулся на фронт.

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