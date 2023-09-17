Его не дождалась невеста: на Одесщине простились с воином, погибшим в боях возле Курдюмовки. Фото

В селе Малаевцы Окнянской громады на Одесщине 15 сентября провели в последний земной путь молодого защитника Владимира Шолопаку. Воин, которому было всего 24 года, погиб в боях с врагом, которые шли к югу от Бахмута.

Дома его не дождались невеста, мама и родные. Об этом сообщили на сайте громады (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Владимир Васильевич Шолопак, 1999 года рождения, был военнослужащим стрелкового батальона ВСУ. На военную службу он мобилизовался по контракту в июне этого года.

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Свой последний бой воин принял 9 сентября вблизи села Курдюмовка, что в Бахмутском районе Донецкой области.

В прошлую пятницу Малаевцы и вся Окнянская громада простились с Героем, который погиб, защищая Украину от российского агрессора.

"Молодой патриот Украины, смелый и отважный воин Владимир Шолопак свято верил в свободное и независимое украинское государство, победу украинского народа над российским агрессором. Ему не суждено было встретить Победу. Но он так хотел видеть Украину счастливой и свободной…" – говорится в сообщении.

Попрощаться с воином пришли родные, близкие, друзья, одноклассники и почти все жители села. Люди не сдерживали слез.

Панихиду по погибшему отслужили в Свято-Николаевской церкви. Гроб с военным несли на руках побратимы. Слезы печали и траура, цветы благодарности сопровождали защитника в последней земной дороге.

Под залпы военного салюта Владимира похоронили на кладбище родной деревни. У защитника остались мама, брат с сестрой и невеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 8 сентября провели в последний путь 24-летнего защитника Бориса Чубина. Он знал не один иностранный язык и еще с подросткового возраста делал впечатляющие изобретения, однако без колебаний встал на защиту Украины, когда Россия начала вооруженную агрессию.

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