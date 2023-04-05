Ефросинина, Monatik и другие: украинские звезды стали послами программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской

Первая леди Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко встретилась с послами Всеукраинской программы ментального здоровья.

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Миссия известных представителей шоу-бизнеса, предпринимательских кругов, лидеров общественного мнения, которые присоединились к программе как послы, – формирование в украинском обществе культуры заботы о ментальном здоровье.

Послами стали:

Мария Ефросинина – телеведущая, актриса, общественный деятель, соучредительница ОО "Фонд Маша" и многих других благотворительных проектов, почетный посол Фонда ООН в области народонаселения в Украине по гендерному равенству и борьбе с насилием. Награждена орденом "За заслуги" (III степени). Monatik (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, автор песен, саунд-продюсер, композитор, заслуженный артист Украины. Wellboy (Антон Вельбой) – украинский певец, композитор, автор песен. На встрече Антон рассказал, как откровенно делился с подростками и молодежью своим опытом по преодолению проблем с ментальным здоровьем. Искренность Антона помогла молодым людям снять внутренние барьеры. Александра Матвийчук – украинская правозащитница, глава ОО "Центр гражданских свобод", лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, премий имени Василия Стуса и "Защитник демократии". Олег Романчук – директор Института психического здоровья Украинского католического университета, врач-психиатр, психотерапевт. Даша Квиткова – инфлюэнсерша, предпринимательница, основавшая Школу онлайн профессий. Сергей Коваленко – генеральный директор одного из самых крупных сервис-провайдеров в области энергетики Yasno. Сломал стереотипы относительно того, как в кризисных ситуациях бизнесы могут общаться с людьми. Зоя Литвин – украинский общественный деятель и предприниматель, глава общественного союза "Освіторія", основательница Новопечерской школы и премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine, заслуженный работник образования Украины. Марк Ливин – украинский писатель, журналист. Заместитель главного редактора The Village Украина. Вместе с психологом, сертифицированным гештальт-терапевтом Ильей Полуденный стал ведущим подкаста "Простыми словами" от The Village Украина. Лауреат литературных конкурсов издательства "Факел" и "Коронация слова". В апреле 2019 года Международный совет по детской и юношеской книге включил книгу Марка Ливина "Рики и дороги" в список выдающихся книг для детей с инвалидностью. Павел Вржещ – соучредитель и креативный директор украинского рекламного агентства Banda Agency. Входит в список "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус". Имеет более 200 наград фестивалей креативности.

"Надо, чтобы украинцы знали: боль – точно не то, чего можно стесняться или скрывать. Быть "не ок" – это тоже нормально. Говорить об этом, искать помощи – не просто правильно, но и ответственно и по отношению к себе, и к тем, кто рядом", – отметила Елена Зеленская.

Виктор Ляшко озвучил прогнозы, согласно которым последствия полномасштабной войны на своем ментальном здоровье ощутят около 15 млн украинцев, из них 3-4 млн в случае неполучения психосоциальной поддержки, вероятно, будут нуждаться в помощи специалиста по психическому здоровью. И такой нагрузки не выдержит ни одна медицинская система.

Именно поэтому сверхважна роль послов, которые могут стать проводниками идей Программы и, общаясь со своей аудиторией, вести просветительскую деятельность, популяризировать в обществе навыки и техники самопомощи, мотивировать граждан честно отвечать себе на вопрос "Ты как?" и при необходимости искать помощи, не откладывая это на "после победы".

Напомним, в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской стартовала коммуникационная кампания, цель которой – способствовать формированию в обществе культуры заботы о ментальном здоровье, дать понимание и показать инструменты, которые помогут украинцам заботиться о своем внутреннем состоянии.

В рамках кампании создана специальная страница и запущены социальные сети Facebook, Instagram, Telegram, Viber, где собраны техники самопомощи и поддержки людей рядом, в частности в видеоформатах, в PDF-Аптечке, онлайн- и офлайн-ресурсы, чтобы обращаться за помощью к проверенным, контакты горячих линий – для звонков в Украине и за рубежом.

Разработку и внедрение Всеукраинской программы ментального здоровья координирует Министерство здравоохранения Украины. Всемирная организация здравоохранения – экспертный партнер, исполнительный партнер – общественная организация "Безбарьерность". Площадкой для разработки и принятия решений Межведомственный координационный совет при Кабинете Министров Украины. Коммуникационная кампания реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).