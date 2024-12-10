Effie Awards Ukraine 2024: Favbet вручили специальную награду украинским креативщикам

24 ноября в Киеве состоялось одно из важнейших маркетинговых событий – Effie Awards Ukraine 2024. В этом году компания FAVBET стала игровым партнером премии и вручила специальную награду "Партнерство ради победы 2023/2024" креативному агентству Banda.

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В этом году в жюри были более 270 экспертов: маркетологи, руководители агентств, медиа-специалисты, исследователи и консультанты. Участники премии имели шанс получить признание за самые эффективные маркетинговые кампании. Оценивание происходило по международным стандартам одной из самых престижных наград в мире рекламы.

Так креативщики Banda получили специальную награду от FAVBET за кейс "EYE FOR AN EYE" (ОКО ЗА ОКО). Премию вручал Евгений Яценко, директор по маркетингу Favbet и член жюри Effie Awards Ukraine 2024.

Евгений вошел в состав украинского жюри Effie Awards Europe 2024 и оценивал работы в блоке "Best of Europe". Это специальная категория для кампаний, получивших золото или гран-при национальной премии Эффи, в том числе и в Украине.

"Украинский маркетинг сегодня – это больше, чем бизнес, это вклад в будущее страны. Креативность становится нашим голосом в мире и силой, объединяющей общество. Создавая такие важные креативные работы мы усиливаем голос нации, которая творит будущее даже в самые сложные времена", – говорит Евгений Яценко.

Effie Awards – выдающаяся мировая награда в сфере маркетинга, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании. Ежегодно по итогам Effie Awards Ukraine составляются национальные рейтинги эффективности среди коммуникационных агентств, рекламодателей и брендов.