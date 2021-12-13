6 роковых ошибок, которые делают ваш образ вульгарным

Катерина Малай
Мода
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6 роковых ошибок, которые делают ваш образ вульгарным

Иногда даже самая изысканная дизайнерская одежда может превратиться в вульгарную. Этому способствуют неправильно подобранные аксессуары, обувь или колготки.

Редакторы издания Marie Claire показали 6 примеров того, как превратить образ роковой красотки в безвкусное нечто. Они подчеркивают, что любая деталь должна соответствовать стилю и общей концепции мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Колготки

Эксперты утверждают, что цвет колготок не должен быть темнее цвета платья или юбки. К платью с высоким разрезом следует подобрать элемент с эффектом голых ног, а нюдовый и светлый наряд нельзя комбинировать с эффектом загара.

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Следует с осторожностью выбирать колготки

Обувь

Если в общем образе хочется акцентировать внимание на обуви, не стоит выбирать разноцветную пару с избытком аксессуаров в виде бисера, паеток, камней, стразов и тд. Если выбор пал на ботфорты, длина их должна быть выше колен. Важно, чтобы обувь не "обрезала" ноги.

Не стоит выбирать пару с избытком аксессуаров

Слишком много трендов

Желание "впихнуть" в образ как можно больше трендовых деталей может сыграть плохую шутку. Если неправильно подобрать акценты, то образ будет казаться слишком кричащим и безвкусным.

Нужно правильно подбирать акценты

Аксессуары

Чтобы избежать эффекта "новогодней елки" эксперты советуют остановить выбор на 1-2 ярких деталях, чтобы оттенить образ, а не пачкать его. Кроме этого следует осторожно подбирать массивные аксессуары. Например, серьги могут визуально или подчеркнуть длинную шею или, наоборот, увеличить скулы.

При выборе аксессуаров нужно отдать предпочтение 1-2 делям

Сочетание цветов

При сочетании цветов следует учитывать, что вертикальные линии визуально делают фигуру стройной, а горизонтальные могут, наоборот, увеличить объемы. Неправильно подобранные цвета и узоры могут легко испортить даже изысканный наряд.

Неправильно подобранные цвета и узоры могут легко испортить наряд

Белье

Опытные модницы уже давно пытаются избежать такого неприятного акцента как белье, которое выглядывает из-под открытой одежды. Это считается пошлым элементом, поэтому его пытаются избежать, отказавшись от белья вообще.

Белье не должно выглядывать из-под одежды

Как сообщал OBOZREVATEL, о 5 простых способах всегда выглядеть дорого и элегантно. Стилистка утверждает, что это можно сделать при минимальных затратах.

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