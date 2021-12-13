6 роковых ошибок, которые делают ваш образ вульгарным

Иногда даже самая изысканная дизайнерская одежда может превратиться в вульгарную. Этому способствуют неправильно подобранные аксессуары, обувь или колготки.

Редакторы издания Marie Claire показали 6 примеров того, как превратить образ роковой красотки в безвкусное нечто. Они подчеркивают, что любая деталь должна соответствовать стилю и общей концепции мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Колготки

Эксперты утверждают, что цвет колготок не должен быть темнее цвета платья или юбки. К платью с высоким разрезом следует подобрать элемент с эффектом голых ног, а нюдовый и светлый наряд нельзя комбинировать с эффектом загара.

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Обувь

Если в общем образе хочется акцентировать внимание на обуви, не стоит выбирать разноцветную пару с избытком аксессуаров в виде бисера, паеток, камней, стразов и тд. Если выбор пал на ботфорты, длина их должна быть выше колен. Важно, чтобы обувь не "обрезала" ноги.

Слишком много трендов

Желание "впихнуть" в образ как можно больше трендовых деталей может сыграть плохую шутку. Если неправильно подобрать акценты, то образ будет казаться слишком кричащим и безвкусным.

Аксессуары

Чтобы избежать эффекта "новогодней елки" эксперты советуют остановить выбор на 1-2 ярких деталях, чтобы оттенить образ, а не пачкать его. Кроме этого следует осторожно подбирать массивные аксессуары. Например, серьги могут визуально или подчеркнуть длинную шею или, наоборот, увеличить скулы.

Сочетание цветов

При сочетании цветов следует учитывать, что вертикальные линии визуально делают фигуру стройной, а горизонтальные могут, наоборот, увеличить объемы. Неправильно подобранные цвета и узоры могут легко испортить даже изысканный наряд.

Белье

Опытные модницы уже давно пытаются избежать такого неприятного акцента как белье, которое выглядывает из-под открытой одежды. Это считается пошлым элементом, поэтому его пытаются избежать, отказавшись от белья вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, о 5 простых способах всегда выглядеть дорого и элегантно. Стилистка утверждает, что это можно сделать при минимальных затратах.