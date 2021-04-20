Сейчас беседовал с одним человеком из российской науки, который вдруг начал меня убеждать, что вот сейчас в путинской России с наукой – полный швах, а вот в СССР!

А вот СССР, дескать, советское государство смогло организовать науку таким образом, что советская наука была лучшей в мире, а научные ресурсы использовались максимально эффективным способом. И пошло, и поехало! Бу-бу-бу… бу-бу-бу!

Мне удалось прервать это восторженное бу-бу-бу одной фразой: "А расскажи-ка мне об Эффекте Джанибекова", и всё! Бу-бу-бу быстро сошло на нет.

А я подумал, что широкой публике тоже было бы любопытно знать эту историю и вспоминать ее, когда речь заходит о "блестящей организации советской науки".

История такая. В 1985 году космонавт Джанибеков, будучи на орбите в невесомости, отворачивал гайку-барашек с какого-то девайса и слишком сильно крутанул ее. Гайка слетела со шпильки и отправилась плавать по кабине корабля быстро вращаясь вокруг своей оси, как пропеллер.

Ну, обычное дело в невесомости.

А потом случилось невероятное. Гайка вдруг как бы "вывернулась наизнанку", мгновенно поменяв вращение с "по часовой стрелки" на "против часовой стрелки" и сменив "нос" на "корму". Пролетев некоторое время в таком виде, мгновенно вернулась в прежнее состояние. Потом все повторилось.

Джанибеков доложил о странном поведении гайки начальству и те, поняв, что столкнулись с новым физическим явлением, возникающем в результате действия еще не изученных физических сил, засекретило вновь открытый "Эффект Джанибекова", и этот гриф "секретно" был снят лишь через десять лет, когда наконец эффект получил научное объяснение…

Ну хотя, как это сказать… получил объяснение. Объяснение этого эффекта было опубликовано за двести лет до открытия Джанибекова. Оно называется "Теорема промежуточной оси" и изучается в базовом курсе механики во всех высших учебных заведениях.

И ладно бы речь шла о каком-то периферийном или редко используемом разделе механики.

"Теорема промежуточной оси" занимает самое что ни на есть центральное место в расчетах космических полетов и задействуется в ходе этих расчетов на всех этапах космического полета, начиная от того, как распределить центр масс будущего космического корабля и кончая расчетом расположения антенн и солнечных батарей.

Потому что любой конструктор летающих аппаратов знает, что если этого не сделать, то космический корабль начнет вести себя в космосе точь-в-точь, как гайка Джанибекова.

Такое уже случилось с одним американским спутником еще в начале 60-х, который превратился на орбите в "гайку Джанибекова", и с тех пор все космические аппараты тщательно рассчитываются на правильный баланс осей.

Однако это не помешало советскому научному руководству наложить гриф "секретно" на открытие "Джанибекова" и изучать его целых десять лет.

Кто-то скажет, "Наваждение нашло", а я скажу, "Специфика организации науки в условиях политической диктатуры". И неважно, чья это диктатура, компартии или путина.

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