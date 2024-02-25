Ее именем назвали даже астероид: малоизвестные факты о гениальной поэтессе Лесе Украинке.

25 февраля Украина отмечает 153-ю годовщину со дня рождения Леси Украинки – выдающейся украинской писательницы, переводчицы, публицистки и общественного деятеля. Ее творчество обогатило украинскую культуру и литературу, а непревзойденный талант и сила духа до сих пор вдохновляют миллионы людей.

В честь этого знаменательного дня OBOZ.UA подготовил несколько фактов о Лесе Украине – женщине, ставшей символом украинской идентичности.

Настоящее имя

Настоящее имя Леси Украинки – Квитка Лариса Косач. Свой псевдоним "Украинка" она получила в 13 лет благодаря своему дяде Михаилу Драгоманову, который в начале своего творческого пути подписывался, как "Украинец". Лариса Косач очень его любила, уважала и брала с него пример.

Названия в честь писательницы

В 1970 году в главном поясе астероидов была открыта новая единица. Ее назвали "2616 Леся", в честь Леси Украинки.

Также именем Украинки названы улицы, бульвары, парки, площади, театры, школы, библиотеки в Украине. Даже в Австралии есть школа ее имени.

Кроме того, памятники Лесе Украинки построены не только в Украине, но и в Австрии, Беларуси, Болгарии, Германии, Эстонии, Грузии, Египте, Италии, Америке, Канаде. В общей сложности их насчитывается более 20.

Прозвище

В семейном кругу Лесю Украинку называли по-разному. Например, мама называла ее Зея, или Зеичок происходит от названия кукурузы сорта "зея японика", что в переводе означало – тонкий, как стебель. А именем Мишелосия называли писательницу вместе с ее братом Михаилом.

Детство

В юности Леся Украинка была очень умной, талантливой и сообразительной. В четыре года она научилась читать, а в пять начала писать драматические произведения. В девять лет Украинка написала свое первое стихотворение "Надежда", а в 19 лет – учебник "Древняя история восточных народов".

Произведения

Всего за свою жизнь Леся Украинка написала более 100 собственных стихов и 20 драм и выпустила три сборника.

По ее произведениям создано более 10 фильмов, мультфильм, более 20 спектаклей, 4 радиоспектакля, 5 радиокниг, 5 песен и 11 документальных лент.

Языки

Леся Украинка знала много языков. Среди них как славянские, например, украинский, русский, польский, болгарский, так и английский, немецкий, французский, итальянский, древнегреческий и латынь. Кроме того, она изучала грузинский, шведский и испанский.

Музыка

Поэтесса отлично играла на фортепиано. Еще с детства она увлекалась искусством и имела незаурядный талант к музыке. Возможно, если бы не болезнь, мы говорили бы о Лесе Украинке еще и как о замечательной композиторке.

Школа

Как бы это странно не звучало, но мать Леси Украинки Елена Пчелка не считала дочь талантливой и умной. Также известно, что она не позволяла ей посещать школу до пятого класса, поэтому все это время Лариса Косач училась дома.

Новояз

Благодаря Лесе Украинке в украинском языке появились такие слова, как "напровесні" и "промінь".

Отношения

Говорят, что в жизни у писательницы была одна самая большая любовь – Сергей Мержинский, которому было посвящено знаменитое письмо-исповедь "Твои письма всегда пахнут увядшими розами". Но до конца его дней они оставались только друзьями.

Замуж Леся Украинка вышла уже после 30-ти лет. Своего мужа, Климента Квитку, она, безусловно, уважала, но любовь к нему не испытывала.

Также некоторые исследователи считают, что между Лесей Украинкой и писательницей Ольгой Кобылянской были отношения откровеннее дружбы.

Феминистические взгляды

В своих работах Леся Украинка часто осуждала бездушное, а иногда и пренебрежительное отношение мужчин к женщинам. Она отмечала, что женщин нельзя обижать и они также заслуживают любви и уважения.

Цензура

Леся Украинка находилась под негласным наблюдением полиции. Нередко случалось так, что цензура запрещала ее произведения. Поэтому большинство своих работ она публиковала за границей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему Леся Украинка не любила свой самый известный снимок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.