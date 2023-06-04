'Едва ли не единственная женщина – командир роты': в 'Евросолидарности' поздравили с днем рождения настоящую героиню Татьяну Черновол

Народная депутат Украины, украинская журналистка, общественный деятель, а с начала полномасштабного вторжения боец ВСУ, Татьяна Черновол сегодня, 4 июня, отмечает день рождения. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко посвятила ей трогательный пост в Facebook.

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"Сегодня у нашей дорогой Татьяны Черновол день рождения. Она продолжает освобождать нашу землю от оккупанта на Херсонщине. Она предпочла свою "Стугу" вместо мандата ВР. Она абсолютно безбашенная в лучшем понимании этого слова, то есть в борьбе с врагом и отстаиванием справедливости", – написала Геращенко.

"Она и ее подразделение уничтожили несколько танков, БТРов и кучу врагов под Киевом и на Херсонщине, она едва ли не единственная женщина - командир роты, которая управляет "Стугной". Но не имеет никакого государственного отличия и награды, хотя Таня - настоящая, а не фейсбучная героиня. И было бы очень правильно поблагодарить Таню ее собратьев за их ежедневный подвиг", – считает Ирина Геращенко.

"Говорила с ней только что. Танюша рассказала об их проделках с последнего, как она это умеет – с юмором и вкусно. Впечатляет и приближает нашу победу. Скажу коротко, действия их подразделения спасли жизнь гражданских и военных на Херсонщине в эти дни. Танюша, любим! Счастье твоим прекрасным детям и маме. И всем, кого ты любишь. Спасибо тебе за все. Победы всем нам!", - написала народная депутат.