ЕБА просит поддержать законопроект о детенизации рынка подержанных авто: госбюджет может получить миллионы

ЕБА просит поддержать законопроект №9083 о детенизации рынка подержанных авто. Его автором выступил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев и группа народных депутатов.

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Закон предусматривает детенизацию и дерегуляцию рынка подержанных авто, и должен принести в бюджет дополнительные миллионы. Об этом говорится в заявлении ЕБА, обнародованном 6 июля.

По содержанию законопроекта, просматриваемому в карточке, можно заключить, что его регистрация произошла в начале текущего года, в марте. Однако, с тех пор он не претерпел никаких изменений и остается без дальнейшего продвижения.

Ассоциация обращает внимание на выгоду бюджета от принятия законопроекта. При этом отмечает такие его аспекты, как дерегуляцию. Хотя, как следует из пояснительной записки к проекту, его авторы делают упор именно на детенизации рынка.

"К сожалению, подавляющее большинство рынка подержанных автомобилей сейчас находится "в тени", – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта утверждают, что отсутствие дальнейшего продвижения связано с попытками продавцов подержанных автомобилей избежать регистрации автомобиля на себя.

"Субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными автомобилями, перешли на применение различных "схем" по перепродаже подержанных автомобилей во избежание процедуры регистрации автомобиля на себя", – отмечается в пояснительной записке.

ЕБА подтверждает существование "схем" на рынке подержанных авто. Однако объясняет их чрезмерной зарегулированностью рынка.

"По оценкам бизнеса, процедура купли-продажи подержанного автомобиля через указанные торговые организации является достаточно сложной, что обусловливает ситуацию, при которой значительную долю перепродаж подержанных автомобилей осуществляют автобизнесмены, которые официально на учет в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины не становятся, одновременно осуществляют перепродажу подержанных автомобилей через "теневые" схемы", – говорится в сообщении Ассоциации.

Согласно мнению ЕБА (Европейской Бизнес Ассоциации), основная причина, по которой бизнес осуществляет продажу подержанных автомобилей через доверенность от продавца на третье лицо, заключается в регулировании рынка. При этом бизнес представляет такую продажу как комиссионную с минимальным комиссионным вознаграждением и применяет подобные методы.

"В результате чего государство недополучает миллионы гривен налоговых поступлений", – добавляют в ЕБА.

Ассоциация приводит расчеты неназванных представителей бизнеса, которые посчитали, сколько государственный бюджет получит от проданного подержанного авто на сумму 600 тыс гривен и обнаружили, что поступления будут составлять 19 800 гривен.

"То есть даже несколько сотен автомобилей принесут в бюджет миллионы гривен налогами", - подытожили в Ассоциации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) обратилась с официальным письмом к Энергетическому сообществу с просьбой проанализировать проект постановления Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и ситуацию в целом по граничным ценам на рынке электрической энергии (прайс-кепов - ред.).

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