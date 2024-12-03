'Джокер' Роман Кравец покинул Украину из-за опасений скандала вокруг фальшивого вывода ВЛК

Роман Кравец, называющий себя владельцем Telegram-канала "Джокер", покинул Украину 26 октября 2024 года и с тех пор находится в Европе. Кравець выехал из страны после переписки с расследователем Hromadske, которая вскоре издала крупное расследование, где среди прочего стало известно, что он получил "белый билет" в ВЛК, находясь за границей.

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Напомним, 20 ноября в своем расследовании о выездах за границу и снятии с военного учета Романа Кравца, называющего себя бывшим владельцем Telegram-канала "Джокер", Hromadske показало справку военно-врачебной комиссии Голосеевского района. В нем указано, что 16 июля 2024 года было проведено медицинское освидетельствование Романа Кравца, он признан непригодным к военной службе с исключением его из военного учета. Впрочем, в это время он сам находился за границей и не мог подписывать документы. Это выяснили журналисты Hromadskе.

Справка подписана главой ВЛК Голосеевского района Ольгой Соколовой и секретарем комиссии Ларисой Булавой. На ней также есть подпись самого Романа Кравца, который ознакомился с выводом комиссии. По данным "Детектор медиа", эта справка подделана.

Источник в Коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Голосеевского района (т.е. в поликлинике этого района) утверждает, что приказ о назначении Соколовой председателем ВЛК был издан ТЦК только 17 июля 2024 года (копия приказа есть в распоряжении "Детектора медиа" на нем нет части с подписями и печатью), а приступила она к работе только 18 июля, то есть через два дня после того, как будто бы подписала справку Кравца. Секретарша комиссии была включена в состав комиссии вообще только в следующем месяце – 9 августа, а фактически начала работать 10 августа. В июле она даже не работала в КНП КГЦ Голосеевского района.