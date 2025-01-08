Джинсы 'Мальвины' и 'боевой' макияж: что было модным в СССР в 1980-х

Восьмидесятые годы были эпохой, когда развал СССР уже буквально ощущался в воздухе. Сквозь железный занавес все сильнее проникали западные тренды и сильно влияли на вкусы, внешность и образ жизни советских граждан.

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OBOZ.UA рассказывает, какой была жизнь в Союзе накануне его краха. Как жители страны постепенно адаптировали западные тренды к своей жизни и насколько хорошо им это удавалось.

Джинсы-мальвины

Брюки из денима ассоциировались у советских людей со свободой, бунтарским духом и западным образом жизни. Поэтому завести себе такую пару мечтал каждый молодой человек в позднем СССР. Джинсы доставали у перекупов (или как их тогда называли, фарцовщиков) за сумасшедшие деньги. Иногда за них отдавали больше месячной зарплаты.

Очень популярным в 1980-х гг. в СССР был индийский бренд джинсов Mawin, который в народе прозвали "Мальвиной". Его коронной моделью были брюки с завышенной талией, свободной посадкой и прямым кроем. Поэтому такой фасон тоже называли "мальвинами".

Также в моде были "варенки" – джинсы, сшитые из вываренного денима. Они имели необычный пестрый вид и стоили даже дороже. Те, кто не могли позволить себе готовые "варенки", делали их дома, вываривая обычную пару в уксусе или отбеливателе.

"Кислотные" лосины

Еще одним модным мастхевом советских девушек были лайкровые лосины ярких неоновых цветов. На западе они являлись элементом спортивной одежды, которую носили чаще во время занятий аэробикой. Но советские люди, жаждущие всего яркого, адаптировали такие лосины и для повседневного использования.

Дутые куртки

Сейчас пуховиком мало кого удивишь. А в восьмидесятые теплые стеганные куртки с объемным утеплителем были в новинку. Их часто шили из яркого нейлона или капрона, что нравилось молодежи. Чем более крикливым был цвет, тем более модной считалась куртка.

Белые кроссовки

Советская легкая промышленность не слишком беспокоилась за эффектный вид обуви. Поэтому, когда с запада в СССР начали попадать кроссовки и кеды, на них тут же началась безумная мода. Особенно популярны были белые пары. Они словно бросали вызов советской серости, поэтому молодежь была от них в восторге.

Куртки-адидаски

Сейчас такие спортивные ветровки свободного кроя снова вошли в моду. А в восьмидесятых в СССР на них был настоящий бум. "Адидаски" их называли из-за того, что именно бренд Adidas выпускал самые лучшие, наиболее желанные модели. Однако покупали и носили все, что было хоть немного на них похоже.

Пышные прически

Мода восьмидесятых вошла в историю, как период гипертрофированных объемов. Касалось это и волос. Западные кинозвезды демонстрировали с экрана большие прически, уложенные начесыванием прядей, которые затем фиксировали лаками, пенками и гелями. Еще более красочно выглядели популярные рок-музыканты. Поскольку в СССР достать хороший лак для волос было проблемой, молодежь придумывала разные хитрые способы – фиксировали прически пивом, мылом, отваром льна и даже сахарным сиропом. Вычесывать все это приходилось потом долго и сложно, но красота требовала жертв.

Яркий макияж

Когда в СССР начала попадать первая западная косметика, она тут же повлекла за собой целую бьюти-революцию. Молодые женщины были в восторге от ярких цветов и красились сразу всеми ими. Макияж с яркими синими тенями и перламутровой розовой помадой даже стал мемом. Нередко его дополняли выразительными румянами. Однако такая избыточность никого в те времена не смущала – молодые люди стремились к яркости, самовыражению и свободе и остановить их уже было невозможно.

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