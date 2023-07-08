Двое детей потеряли отца: в боях за Украину погиб 36-летний защитник из Днепропетровщины. Фото

Очередная потеря для украинского народа произошла на полях сражения с российскими захватчиками. Здесь смертельное ранение получил 36-летний защитник Александр Мартыненко.

Видео дня

Боец родился и жил в Покровской общине Днепропетровской области. Трагическую новость сообщили в Покровской городской администрации.

Александр работал в управлении городского хозяйства, когда российская армия вторглась на нашу землю, пошел ее защищать по мобилизации. После гибели героя без отца остались двое детей.

Вечная память и честь воинам, которые полагают жизнь за свободную Украину!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в битве с противником смертельное ранение получил уроженец Тернопольщины Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Еще одну болезненную потерю понесла Украина, когда погиб ее воин из Хмельнитчины Максим Басистый. Свой последний бой защитник принял 5 июля под Бахмутом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!