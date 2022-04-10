Движение ЧЕСНО создало реестр госпредателей: украинцев призвали сообщать о сотрудничестве с рашистами

Движение ЧЕСНО создало Реестр Госпредателей, чтобы они не избежали наказания. Об этом сообщил активист Владимир Мисяйло на своей странице в Facebook.

Украинцев призывают также сообщать о сотрудничестве предателей с рашистскими войсками.

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В Реестр уже попали более 100 человек. В их числе политики – как общенационального уровня, так и местные депутаты, мэры; представители исполнительной власти; правоохранители; журналисты и блоггеры.

Владимир Мисяйло добавил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции, правоохранительные органы тоже присоединились к наполнению Реестра госпредателей.