Две недели лечили от "бронхита": в Одессе спасли младенца, проглотившего пружину. Фото
В Одесской областной детской клинической больнице врачи спасли жизнь младенцу, который проглотил пружину. Медики извлекли посторонний предмет из пищевода ребенка.
Стоит отметить, что до этого младенца ошибочно лечили от "бронхита" в районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной детской клинической больницы.
Пружину из пищевода шестимесячного ребенка извлекли с помощью эндоскопии в отделении инструментальных методов исследования и лечения. Врачи рассказали, что ребенка амбулаторно лечили в районной больнице от бронхита и пневмонии в течение двух недель. После того, как состояние маленького пациента не улучшалось, его госпитализировали в областную детскую больницу.
Медики отметили, что за две недели пружина почти вросла в стенку пищевода младенца. При поступлении в стационар больницы была выполнена обзорная рентгенограмма, по результатам которой был обнаружен посторонний предмет в теле ребенка, а именно пружинка от заколки для волос.
"Находилось инородное тело на уровне средней трети пищевода, рядом с дугой аорты. Инородное тело было удалено эндоскопически, что избавило ребенка от тяжелого хирургического вмешательства и рисков для жизни", – рассказали медики.
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