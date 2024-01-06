Две недели лечили от 'бронхита': в Одессе спасли младенца, проглотившего пружину. Фото

В Одесской областной детской клинической больнице врачи спасли жизнь младенцу, который проглотил пружину. Медики извлекли посторонний предмет из пищевода ребенка.

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Стоит отметить, что до этого младенца ошибочно лечили от "бронхита" в районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной детской клинической больницы.

Пружину из пищевода шестимесячного ребенка извлекли с помощью эндоскопии в отделении инструментальных методов исследования и лечения. Врачи рассказали, что ребенка амбулаторно лечили в районной больнице от бронхита и пневмонии в течение двух недель. После того, как состояние маленького пациента не улучшалось, его госпитализировали в областную детскую больницу.

Медики отметили, что за две недели пружина почти вросла в стенку пищевода младенца. При поступлении в стационар больницы была выполнена обзорная рентгенограмма, по результатам которой был обнаружен посторонний предмет в теле ребенка, а именно пружинка от заколки для волос.

"Находилось инородное тело на уровне средней трети пищевода, рядом с дугой аорты. Инородное тело было удалено эндоскопически, что избавило ребенка от тяжелого хирургического вмешательства и рисков для жизни", – рассказали медики.

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