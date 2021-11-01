Дожди, циклоны и потепление: в Укргидрометцентре сказали, как будет меняться погода. Прогноз на неделю

В ближайшую неделю погода в Украине будет разной. Во вторник и среду (2-3 ноября) в страну придут дожди, но уже с четверга (4 ноября) вернется спокойная и теплая осенняя погода. Морозов в эти семь дней не предвидится.

Что касается выходных, то 6 и 7 ноября погода тоже может порадовать теплом. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Мы ожидаем дожди, но похолодания они не принесут. Напротив, температура как днем, так и ночью будет в целом в плюсовых значениях. В четверг и пятницу даже ожидаем повышения температуры. Все это за счет того, что в течение недели будет преобладать южный перенос, то есть южные составляющие ветра.

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Сейчас поле высокого давления, которое формировало погоду в прошлые выходные и в понедельник, понемногу теряет свою силу. Во вторник в Украину будет приближаться поле низкого давления. Прежде всего, это будет локальный циклон над югом Украины.

Он принесет с собой осадки во вторник в южных, восточных и частично центральных и северных областях. На юге и востоке ожидаются умеренные дожди, в центре небольшие. Будет больше облачности.

Во вторник температура будет ниже, чем в понедельник, за счет того, что не будет прояснений, солнце не будет прогревать приземный слой воздуха. В среду также будут дожди. С юго-запада на нашу страну будет влиять следующий циклон.

Осенью зоны осадков всегда более обширны. Потому возможны небольшие дожди, без порывов ветра, спокойные. Просто будет накрапывать. Спокойная серая погода во вторник и среду будет в большинстве областей.

Тем не менее, морозов на этой неделе мы не ожидаем. Разве что на высокогорье Карпат в ночь на вторник возможны морозы. Ночные температуры могут достигать +3…+8 градусов, 4-5 ноября +4…+10 градусов

В четверг-пятницу в Украину поступит очередное поле повышенного давления. Поэтому в большинстве областей будет преобладать погода без осадков, температура повысится. К примеру, в столице днем будет +13… +15 градусов, довольно приятная погода.

Есть тенденция, что на выходные погода будет преимущественно без осадков. На нашу территорию может оказывать влияние антициклон. Но ночи могут быть прохладнее.

На официальном сайте Украинского гидрометцентра представлен прогноз погоды на каждый день до пятницы, 5 ноября.

Во вторник, 2 ноября дожди накроют всю территорию страны к востоку от Днепра, кроме северных областей. Дневная температура будет колебаться в пределах +9…+12 градусов на большей части Украины, до +17 на юге, ночная – до +8…+11 на востоке и юге.

В среду, 3 ноября дожди значительно ослабеют и покинут большую часть территории страны, но распространятся на север. Небольшие осадки возможны на правобережье. Температурный фон несколько снизится. Дневной максимум составит +7…+11 градусов, ночной +7…+9 градусов.

В четверг, 4 ноября в Украине установится сухая погода. Дождь возможен только на крайнем западе страны. Будет преобладать переменная облачность. Температуры днем будут достигать +14…+17 градусов, ночью +7…+9 градусов.

В пятницу, 5 ноября погода будет почти такой же, как в предыдущий день. Дожди возможны только на западе Закарпатской области. На остальной территории будет стоять в целом теплая и спокойная погода.