Два этажа и санузлы с джакузи: УПЦ МП выставила на продажу свою резиденцию на Прикарпатье. Фото

Украинская православная церковь МП в Ивано-Франковской области решила продать свое епархиальное управление. Речь идет о двухэтажном доме с джакузи и гаражом на пульте вблизи церкви.

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Он расположен на улице Виноградная, 10 в селе Криховцы, пишет издание "Ратуша". За особняк планируют выручить $105 тысяч (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Объявление о продаже дома в Крыховцах появилось на OLX 21 марта 2023 года. Журналисты подчеркнули, что это епархиальное управление местной УПЦ МП.

Автор объявления указывает, что дом на два этажа площадью 230 кв. м имеет пять комнат, кухню, два санузла с ванной-джакузи и душем, гараж на пульте. К двору прилегают мансарда 60 кв. м и шесть соток земли.

"Очень хорошее и комфортное место для жизни", – говорится в описании фото.

Вероятно, упомянутое журналистами "Ратуши" объявление было удалено. Однако на портале сохранилось другое по продаже этого же дома. Описание в нем более скупое и в галерее нет снимка с джакузи, однако цена та же – $105 тыс. "без комиссии и лишних расходов".

По фото из этого объявления можно заметить, что дом расположен недалеко от церкви, в одной из его комнат икона почему-то стоит на полу.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе официально не осталось действующих храмов УПЦ МП. В прошлый четверг, 6 апреля, там снесли "последний форпост московской церкви" – храм-самострой, который незаконно установили религиозники МП.

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