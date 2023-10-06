Духовная поддержка наших воинов очень важна, – Сергей Наев

В Киеве в Гарнизонном храме Православной церкви Украины состоялась передача тысячи экземпляров Нового Завета подразделениям Вооруженных сил Украины, защищающих северные границы. Участие в мероприятии принял командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Об этом сообщило командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

Передача книг прошла после торжественного праздничного молебна за украинское войско, государство и народ, который провел архиерей ПЦУ, глава Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн (Яременко).

По словам Сергея Наева, духовная поддержка наших воинов – сверхважный вопрос.

"Много лет назад наши предки также боролись за свободу и независимость Украины. Очень символично то, что сейчас также происходит эта борьба за стремление жить на своей Богом данной земле. Тот народ, в жилах которого течет стремление к свободе, никогда невозможно поработить". Мы должны осознать, что только вместе и совместными усилиями сможем одержать победу над врагом, и должны хорошо понимать, что духовная поддержка наших воинов является сверхважным вопросом", - подчеркнул Сергей Наев.

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Во время совершения торжественного молебна в Гарнизонном храме звучали молитвенные просьбы о защитниках Украины и ее народе, а также о скорейшем освобождении от российских захватчиков.

К молитве присоединились командующий Объединенными силами ВСУ, военнослужащие, жители и гости столицы.

"Ежедневно мы возносим молитвы за успех дел наших военных, за приближение победы над кремлевской тиранией и за длительный справедливый мир. Мы просим помощи для наших новейших героев, просим исцеления для раненых, освобождения из неволи пленных. Мы с вечной благодарностью чествуем тех, кто дал жизнь за Украину", – подчеркнул митрополит Иоанн.