'Дух и решительность украинцев невозможно победить': Бринк показала освящение корзин во Владимирском соборе Киева. Фото

Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк показала, как в Киеве, несмотря на два года полномасштабного российского вторжения, христиане восточного обряда освящали корзины на Пасху. Она подчеркнула, что дух украинского народа невозможно победить.

Сообщение американская дипломатка опубликовала на своей странице в социальной сети Х в воскресенье, 5 мая. Кадр был сделан во Владимирском соборе в столице.

"Пасхальное утро в Киеве. Украинцы продолжают отмечать праздники с друзьями и семьями спустя более двух лет после полномасштабного вторжения России. Дух и решительность украинцев невозможно победить", – говорится в сообщении.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Джо Байден 5 мая поздравил православных христиан восточного обряда с Пасхой и отметил, что в этот день "мы с особой любовью вспоминаем о людях, страдающих от войны и преследований".

"Мы будем продолжать молиться и работать за мир и справедливость для всех людей", – говорится в заявлении Белого дома.

Президент Владимир Зеленский в этот день отметил, что в самый сложный период новейшей истории Украины наш народ познает истинное наполнение библейских заповедей и четко понимает, кто есть кто в современном мире. Он подчеркнул, что украинцы ведут справедливую войну, защищая собственное право на существование, а бог точно стоит на стороне тех, за кем правда, – на стороне Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в канун Пасхи, 4 мая, российские захватчики в течение суток обстреливали украинские города и села в десяти регионах нашего государства. В общей сложности под вражеским огнем оказались 113 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры.