ДТЭК заранее начал готовить ТЭС к следующему отопительному сезону

Компания ДТЭК Энерго заранее начала подготовку ТЭС к следующему отопительному сезону.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

К концу месяца планируется завершить первый ремонт. Всего в 2023 году компания планирует отремонтировать 28 энергоблоков на своих ТЭС.

За последние полгода только ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом 29 раз. Повреждены более тысячи единиц разного оборудования на станциях.

Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании приближаются к 6 млрд. грн.

"Помочь в подготовке к отопительному сезону могла бы единая программа восстановления украинской энергетики, в частности, и тепловой генерации, которая бы консолидировала международную помощь, возможности для кредитования со стороны международных финансовых институций и т.д. на балансирующем рынке. Только перед нами эти долги составляют более 2,2 млрд грн", – говорится в сообщении со ссылкой на слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

По итогам прошлого года на ТЭС ДТЭК Энерго было реализовано 26 ремонтов энергоблоков, инвестиции в это составили почти 2,2 млрд грн.