ДТЭК ВСЭ оказывает социальную поддержку общинам в Николаевской области

Компания ДТЭК ВИЭ реализовала четыре социальных проекта для поддержки общин в Николаевской области.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по просьбе общины для Анатоловского лицея Коблевского сельского совета за средства компании был приобретен твердотопливный котел для обогрева школы на замену вышедшему из строя.

В то же время для лицея с. Краснополье ДТЭК профинансировал замену окон и дверей на энергоэффективные. В конце весны работы в лицее были завершены, и компания приступила к реализации второго проекта в этом же селе – устройстве водопровода по двум улицам.

Также недавно в с. Анатоловка был установлен модуль с оборудованием для очистки воды. ДТЭК приобрел современный модуль, в котором установлена система очистки воды обратного осмоса, предоставленная Кобливским сельским советом.

"Постоянная поддержка общин – одно из важных направлений деятельности нашей компании как социально ответственного бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы те регионы, где присутствуют предприятия ДТЭК ВИЭ, развивались, несмотря на войну и трудности нашего времени. В этом году мы пытаемся реализовать большую часть социальных проектов, предусмотренных программами соцпартнерства", – рассказывает Олег Соловей, заместитель генерального директора по операционным вопросам ДТЭК ВИЭ.

Он отметил, что компания фокусируется на таких проектах как улучшение условий в школах, доступ населения к чистой питьевой воде. С начала года на их реализацию уже было потрачено более 2,5 млн. гривен.

Напомним, ДТЭК ВИЭ, которая будет строить Полтавскую ВЭС, помогает Глобинской общине Полтавщины с проектированием солнечной электростанции.