ДТЭК возглавил "Инклюзия и равенство" за создание условий труда ветеранов с инвалидностью на производстве
Компания ДТЭК стала победителем в конкурсе социальных инициатив в номинации "Инклюзия и равенство".
Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua "Ответственная страна 4.0".
Отмечается, что в этом рейтинге собрано более 70 проектов, которые формируют корпоративную социальную ответственность.
В частности, компания ДТЭК победила в номинации "Инклюзия и равенство" за создание инклюзивного рабочего пространства для ветеранов и ветеранок с инвалидностью.
