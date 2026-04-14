ДТЭК возглавил 'Инклюзия и равенство' за создание условий труда ветеранов с инвалидностью на производстве

Компания ДТЭК стала победителем в конкурсе социальных инициатив в номинации "Инклюзия и равенство".

Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua "Ответственная страна 4.0".

Отмечается, что в этом рейтинге собрано более 70 проектов, которые формируют корпоративную социальную ответственность.

В частности, компания ДТЭК победила в номинации "Инклюзия и равенство" за создание инклюзивного рабочего пространства для ветеранов и ветеранок с инвалидностью.

ДТЭК отметили за создание условий, при которых ветераны и ветеранки с инвалидностью могут полноценно работать на предприятиях компании.

