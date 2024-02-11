ДТЭК вернул свет 18 тыс. семей, оставшихся без электричества из-за вражеских обстрелов

В течение 10 февраля специалисты ДТЭК вернули свет жителям трех районов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 18 324 семьям в трех районах Донбасса", – отметили в компании.

Энергетики работают почти непрерывно и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только они получают соответствующее разрешение от военных.

Напомним, за первый месяц 2024 года энергетики ДТЭК вернули свет почти 713 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.