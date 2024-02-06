ДТЭК помог восстановить подстанцию в Херсонской области, которая была повреждена оккупантами

Энергетики ДТЭК помогли возобновить работу поврежденной оккупантами высоковольтной подстанции Херсонской области, которая необходима для обеспечения херсонцев водой и теплом.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение декабря 2023 года и января 2024 года энергетики ДТЭК Одесские электросети четыре раза помогали ремонтировать электроинфраструктуру в Херсонской области, которая была повреждена врагом. Специалистам удалось возобновить работу высоковольтной подстанции 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры и обеспечить херсонцев теплом и водой", – говорится в нем.

Отмечается, что часть оборудования вышла из строя в декабре из-за вражеских обстрелов, а летом эта подстанция была подтоплена из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Энергетики работали в сверхсложных условиях, ведь враг продолжает обстреливать Херсон из левого берега Днепра. Ремонтные бригады починили энергообъект в трудоспособное состояние и запустили подстанцию в работу. Это позволило восстановить водо- и теплоснабжение дома херсонцев.

"Херсонцы восемь месяцев прожили в оккупации и сейчас ежедневно страдают от обстрелов врага. У нас просто не было другого выбора, как отремонтировать подстанцию. Мы ведь и представить не можем, как это – остаться зимой без тепла, света и воды. А они, к сожалению, знают это по собственному горькому опыту", – поделился эмоциями Андрей Жосан, начальник электротехнической лаборатории ДТЭК Одесские электросети.

Напомним, в сентябре прошлого года энергетики ДТЭК возобновили подстанцию в Херсоне, которая была подтоплена в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.