ДТЭК показал теплоэлектростанцию после российских обстрелов

Компания ДТЭК показала кадры с теплоэлектростанции, которая была атакована россиянами.

Об этом свидетельствует репортаж чешского канала CT24.

В нем отмечается, что энергетики используют газовые горелки, уголь и дрова, чтобы обогреть замерзшее оборудование и вернуть его в работу.

В компании отметили, что российские атаки направлены по подстанциям, которые являются самой чувствительной частью энергетики Украины.

Россия атакует отдельные районы, пытаясь изолировать потребителей от основных источников, таких как тепловые электростанции.

"Сейчас больше всего подвергается повреждению оборудование, которое требует длительного изготовления и поставки. Дорогостоящее оборудование, такое как трансформаторы, генераторы", - отметил один из работников станции.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россия атаковала ТЭС ДТЭК Рината Ахметова более 220 раз.