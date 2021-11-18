Дожди, снег в Карпатах и порывы ветра: в пятницу в Украине испортится погода

Погода в Украине в пятницу, 19 ноября, будет холодной, в большинстве регионов ожидаются дожди и порывы ветра. В Карпатах прогнозируют снег.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Такую погоду в страну принесут северные циклоны Volker и Ulrich. В частности, они повлекут за собой прохладу и облачность.

Сильные порывы ветра прогнозируют в западных областях – 15-20 м/с. В этом регионе объявили и уровень опасности. В остальных регионах – 7-12 м/с.

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При этом столбики термометров будут показывать более высокую температуру, чем накануне. В частности, на западе днем будет +7…+9 градусов с дождями, а ночью до +5 градусов. В Карпатах – мокрый снег. В восточных регионах ожидается днем +2...+4 градуса, а ночью -6 градусов. Прогнозируют также умеренные дожди.

На севере термометры будут показывать до 6 градусов тепла днем и 0…+2 градуса ночью. В регионе в пятницу пройдут осадки. До +10 градусов тепла днем прогнозируют в южных областях, ночью там будет +1...+3 градуса.

Погода в Киеве и области 19 ноября будет дождливая. Днем ожидается до +8 градусов, а ночью 0...+2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач отметил, что в декабре будет немало умеренно теплых дней. А на смену похолоданию снова придут дни со знаком плюс.