Дожди на западе и +28 на востоке: появился новый прогноз погоды в Украине

В пятницу, 14 мая, погода в Украине будет переменчивой. На востоке ожидается потепление до +24...+28 градусов, а на западе и еще в ряде регионов пройдут дожди.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что в большинстве областей Украины в последний рабочий день недели воздух прогреется до +19...+22 градусов.

На Запорожье и Днепропетровщине будет несколько прохладнее – в пределах +22...+26 градусов. А самым свежим станет запад, где днем столбики термометров не поднимутся выше +17...+22 градуса.

"Дожди из-за циклонической и фронтальной деятельность пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винниччины, Одесщины, затронут часть Черкасщины и Кропивницкого с районами. На остальной территории будет преобладать сухая погода. Ветер ожидается юго-западным, южным, умеренным, временами порывистым", – предупредила Диденко.

Что касается Киева, то тут пятница будет дождливой, но теплой – до +20 градусов. Метеоролог заметила, что такие погодные условия могут спровоцировать городе пробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая на большей части территории Украины ожидается солнечная погода. Однако местами все же прогнозируются дожди с грозами. Наибольшая их вероятность – на западе.