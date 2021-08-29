Дожди и жара +35: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

В понедельник, 30 августа, в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от 19 до 35 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, дождей не будет только в Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму.

Жарче всего будет на Донеччине, Луганщине Херсонщине и Крыму, где воздух днем прогреется днем до +33+35, ночью +20+22 градусов.

В западных областях, где пройдут дожди средняя температура воздуха будет в пределах +20+22 градуса днем, ночью +12+14. Немного теплее будет в центральных и северных регионах: днем +26+28, ночью +14+16.

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В Киеве и области также прогнозируются дожди, скорость ветра 5-10 м/с. Днем столбики термометра покажут +25+27 градусов, ночью +15+17.

Метеорологи добавили, что 30 августа в Херсонской, Николаевской Одесской, Луганской, Донецкой областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что погода в Украине осенью 2021 года будет привычной для этого времени года. Сентябрь будет теплым до 25 градусов тепла, а первые морозы начнутся уже в ноябре.