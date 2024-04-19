Дожди и заморозки: синоптики сказали, где в Украине испортится погода

В пятницу, 19 апреля, в Украине заметно похолодает. Отмечается, что на всей территории ожидается умеренный дождь и заморозки.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Почти на всей территории нашей страны будет облачно.

Небольшой дождь пройдет на всей территории Украины, кроме юго-восточной части и крайнего запада. Ночью осадки ожидаются в большинстве северных областей.

Ветер преимущественно западный, до 12 м/с. Днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла. в западных областях на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки. В Закарпатье могут быть сильные заморозки, до – 3°С. Днем воздух прогреется до 13°С тепла. На востоке и юго-востоке страны ночью 7-12°С, днем 14-19°С.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8°С мороза, а днем около 0°С.

Напомним, согласно прогнозу, лето в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет летняя жара. Аномально теплая погода может быть в западных, южных и юго-западных областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в службе мониторинга изменения климата Европейского Союза сообщили, что в этом году мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений, завершив 12-месячную серию рекордов, во время которой каждый месяц был самым жарким. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода 1850-1900 годов.